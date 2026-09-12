(ANSA) - DIGNANO, 12 SET - Un uomo, di 55 anni, di Conegliano (Treviso), è morto per le gravissime ferite riportate in uno scontro tra la motocicletta di cui era alla guida e un furgone. L'incidente è accaduto attorno alle 8.30 a Dignano (Udine). La donna che viaggiava come passeggera della motocicletta è stata soccorsa dai sanitari, inviati dalla centrale operativa Sores Fvg, e portata d'urgenza in ospedale: le sue condizioni sono serie, anche se non sarebbe in pericolo di vita. La collisione è avvenuta nei pressi di una rotonda tra le strade regionali 463 e 464. Illeso il conducente del furgone, che ha subito dato l'allarme. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Udine che si stanno occupando dei rilievi. (ANSA).