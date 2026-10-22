(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Custodia cautelare in carcere per tre minorenni e per altri 21 misure di obbligo di permanenza in casa, ossia i domiciliari nel procedimento minorile, o di collocamento in comunità. Sono gli esiti delle ultime 24 udienze di convalida degli arresti per altrettanti ragazzi coinvolti negli scontri di domenica 18 ottobre a Milano. Li hanno comunicati con una nota il Tribunale e la Procura per i minorenni. In totale, tra sabato e domenica scorsa erano stati arrestati 35 minori. Per undici, quelli arrestati sabato, nei giorni scorsi erano state decise misure di domiciliari o collocamento in comunità. (ANSA).