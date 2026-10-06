(ANSA) - PARIGI, 06 OTT - Primi scontri a margine del corteo studentesco a Parigi. Secondo i media francesi, tensioni con le forze dell'ordine sono esplose in Place de la Nation, punti di arrivo del corteo partito da Place de la République. Petardi sono stati lanciati in direzione delle forze dell'ordine, scrive Le Parisien, aggiungendo che gli agenti hanno replicato con i gas lacrimogeni. In un video pubblicato sul sito internet di Le Parisien, si vedono uomini vestiti di nero e incappucciati, scagliare oggetti e fumogeni contro il muro di agenti. Alcuni di loro indossano elmetti e caschi. (ANSA).