(ANSA) - TORINO, 20 NOV - Sono state confermate solo in due casi su quindici le misure cautelari e restrittive spiccate per i disordini avvenuti a Torino lo scorso 31 gennaio durante un corteo a favore del centro sociale Askatasuna. La decisione è del tribunale del riesame, che si è pronunciato sui ricorsi presentati dalle difese. Per tre indagati i provvedimenti sono stati annullati del tutto. Per altri, i giudici si sono pronunciati per una misura meno grave: è il caso del 28enne indagato per tentato omicidio in relazione all'incendio di una camionetta della polizia, che è stato messo ai domiciliari. Solo per due indagati è stata confermata l'ordinanza di custodia: uno di questi, secondo quanto si apprende, è Stefano Millesimo, indicato come uno dei leader di Askatasuna, per il quale nei giorni scorsi la procura di Torino ha chiesto, in un procedimento separato che riguarda altre vicende, due anni di sorveglianza speciale. I ricorsi erano stati presentati dagli avvocati Sara Gamba, Stefano Coppo, Elisa Costanzo, Gianluca Vitale e Claudio Novaro. (ANSA).