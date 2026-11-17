Il 20 dicembre 2025, due giorni dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna, un corteo di protesta, a Torino, sfociò in incidenti con le forze dell'ordine. Ora la procura ha chiesto l'emissione di quindici misure cautelari e restrittive (nessuna in carcere) per altrettanti indagati, tutti di area antagonista. Gli interrogatori preventivi si sono svolti a Palazzo di Giustizia dei giorni scorsi. Al corteo presero parte circa cinquemila persone. Le tensioni si verificarono quando alcune centinaia di dimostranti cercarono di avvicinarsi allo stabile in cui era insediato il centro sociale. Le forze dell'ordine conteggiarono undici agenti feriti. (ANSA).