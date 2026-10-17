(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Sono stati fermati i circa 50 manifestanti portati in questura a Milano, dopo le devastazioni in piazza Duomo, a San Babila e nelle strade centrali della città. Quasi la metà dei fermati sono minorenni. E' quanto si apprende da fonti qualificate. E' invece di 4 persone arrestate con l'accusa di resistenza aggravata - tutte e minorenni -, 7 persone denunciate, 10 persone condotte in Questura, la cui posizione è ancora al vaglio e 40 persone identificate il bilancio, al momento, degli scontri avvenuti a Bologna, in particolare nei pressi della stazione ferroviaria e delle vie circostanti. A seguito di quanto accaduto è di 36 il bilancio degli agenti delle forze dell'ordine feriti o contusi negli scontri registrati a Bologna in particolare nei pressi della stazione ferroviaria e delle vie circostanti. Lo specifica un aggiornamento della Questura secondo cui ci sono 10 poliziotti del Reparto Mobile richiedenti visita al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore, oltre a 2 agenti della Digos, 9 del Reparto Padova e 9 del Reparto Senigallia e 6 Carabinieri contusi. Sono stati più di 400 i lacrimogeni utilizzati mentre sono in corso di quantificazione i danneggiamenti ai mezzi. I disordini proseguono. (ANSA).