(ANSA) - ROMA, 06 AGO - E' il ministero dell'Economia quello che più ha contribuito, tagliando il proprio bilancio, allo sconto sulle accise sui carburanti deciso dal Consiglio dei ministri il 4 agosto (17 centesimi al litro di gasolio dal 7 al 25 agosto). Seguono il ministero delle Imprese e quello degli Esteri. E' quanto si ricava dalla lettura del decreto legge approvato martedì 4 in Cdm e pubblicato stamani sulla Gazzetta Ufficiale. Il totale dei tagli ai ministeri per finanziare lo sconto sulle accise è di 232,3 milioni. Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha contribuito con 125 milioni di euro, il ministero delle Imprese e del made in Italy con 14,5 milioni, il ministero degli Esteri con 14 milioni, il ministero del Lavoro con 11,6 milioni, il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica con 11,3 milioni, il ministero della Salute con 11 milioni. Il ministero dell'Università e della Ricerca ha contribuito con 9,8 milioni, il ministero dell'Interno con circa 8,1 milioni, il ministero elle Infrastrutture e dei Trasporti con circa 7,3 milioni, il ministero dell'Agricoltura con 5,5 milioni, il ministero del Turismo con 5 milioni, il ministero della Cultura con 4 milioni, il ministero dell'Istruzione con 3 milioni e il ministero della Giustizia con 2,15 milioni di euro. (ANSA).