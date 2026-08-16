(ANSA) - BOLZANO, 16 AGO - Una donna di 56 anni, residente nella provincia di Vicenza, ha perso la vita a seguito di un annegamento avvenuto nel lago della diga di Speccheri, nel comune trentino di Vallarsa, in Trentino, a pochi chilometri dal confine con il Veneto. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovava nella zona balneare del lago. Nel tentativo di risalire lungo un tracciato impervio e privo di sentieri, la donna ha perso l'equilibrio precipitando direttamente nel bacino d'acqua. I Vigili del Fuoco volontari di Vallarsa sono riusciti a trarre in salvo il figlio della vittima, che si era gettato in acqua nel tentativo di soccorrere la madre. (ANSA).