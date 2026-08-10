(ANSA) - PORTO ROTONDO, 10 AGO - Sono stati individuati e fermati in meno di 24 ore dai carabinieri del reparto territoriale di Olbia i due uomini ritenuti responsabili della rapina avvenuta in pieno giorno a Porto Rotondo. Nel centro turistico della Gallura, sabato scorso, un uomo è stato avvicinato da alcuni individui che gli hanno strappato l'orologio di particolare pregio che indossava al polso. A condurre i militari dell'Arma sulle tracce dei responsabili dello scippo, sono stati gli elementi raccolti nelle ore successive al fatto. I due indagati, entrambi già noti alle forze dell'ordine per precedenti, al momento del controllo da parte dei carabinieri hanno cercato di divincolarsi e allontanarsi, fornendo poi delle false generalità. Entrambi si trovano nel carcere di Bancali a Sassari a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).