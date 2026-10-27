(ANSA) - FIRENZE, 27 OTT - Le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria del settore taxi riunitesi oggi a Firenze hanno proclamato uno sciopero nazionale per l'intera giornata del 15 dicembre con manifestazione a Roma. Inoltre, è stato spiegato al termine della riunione, verranno organizzate tre manifestazioni a Milano (11 novembre), Napoli (17 novembre) e Firenze (25 novembre). Il motivo dello sciopero, si spiega, "è la totale inerzia del governo. Il taxi è un servizio pubblico che si regge su pilastri tra loro integrati e coordinati al fine della tutela dell'utenza e del lavoro. Se questi pilastri vengono minati da un'inaccettabile concorrenza sleale di alcune piattaforme multinazionali e Ncc che violano le normative, da prezzi ad asta e pratiche di scelta dell'utenza, ed infine dall'esplosione dei costi di gestione, allora qualcuno ha deciso di favorirne la morte in favore di giganteschi interessi privati. Noi a tutto questo non ci stiamo". (ANSA).