(ANSA) - VENEZIA, 30 OTT - Alcune centinaia di studenti si sono riuniti stamani in Campo Santa Margherita, nel centro storico di Venezia, per una delle manifestazioni in programma oggi in Veneto nell'ambito dello sciopero generale, assieme a quello proclamato da Usb a livello nazionale. Un'altra manifestazione con corteo degli studenti è stata organizzata in terraferma, a Mestre. Altre iniziativa stanno partendo a Padova, Verona, Vicenza e Schio (Vicenza). Non si registrano al momento tensioni, ma molta partecipazione dei giovani. (ANSA).