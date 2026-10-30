(ANSA) - TRIESTE, 30 OTT - Sono circa 3mila le persone che stanno sfilando in corteo collegato allo sciopero generale del sindacato Usb, a Trieste. Il corteo è partito dal Varco 4 poco dopo le 10, come previsto. Gran parte dei partecipanti sono ragazzi, studenti, molti dei quali giunti anche da fuori Trieste. In testa alla manifestazione c'è il presidio di Usb. Molti sono i giovani che espongono cartelli e striscioni per chiedere certezze per il futuro, e interventi a favore delle scuole e del mondo del lavoro, e lo stop alle guerre. Sventolano bandiere anche di gruppi studenteschi, della pace e dei sindacati Usb; sono presenti anche rappresentanze di aziende del territorio in crisi, come i lavoratori della Electrolux. Tra gli slogan scanditi, i manifestanti ripetono "abbassate le armi, alzate i salari". (ANSA).