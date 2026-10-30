(ANSA) - TORINO, 30 OTT - 'Stop carovita no alla guerra no al riarmo noi produciamo ricchezza voi ladri di futuro': dietro a questo striscione dell'Usb è partito il corteo torinese per la giornata di sciopero generale. Alcune migliaia di persone si sono messe in marcia dal piazza Palazzo di Città in direzione Torino Nord, percorso previsto per il corteo. Fra gli striscioni e i cartelli quello di Potere al Popolo 'contro il governo di guerra carovita e repressione sfiducia popolare cambiamo tutto', ma anche 'Torino non si piega allo Stato' e un carrello della spesa con appesi volantini che dicono 'la spesa pesa', 'anche il pane è un lusso', il conto sale', 'mangiare non è un lusso'. Alcune bambine mostrano cartelli 'il nostro futuro non è un debito' e 'vogliamo un esercito di medici e insegnanti'. Davanti alle forze dell'ordine schierate di fronte al municipio, un cartone con la scritta 'sotto la divisa un uomo. Anche tu hai figli, anche tu hai famiglia, anche tu fai la spesa, anche tu ti ammali, anche tu sei sottopagato, anche tu soffri, anche tu sei il popolo, anche tu hai un cuore, anche tu hai una coscienza, anche tu puoi scegliere di stare dalla parte giusta con il tuo popolo, quello che hai giurato di proteggere'. In piazza anche bandiere della Palestina e rappresentanti della Global Sumud Flotilla che lancia un appello alle forze dell'ordine: "'abbassate i caschi, abbassate i manganelli, qui in piazza c'è il paese reale. La guerra uccide non è più un modo di dire. Questo popolo, l'Italia è libera indipendente antifascista. Non moriremo servi dei sionisti e dei fascisti". In corteo anche esponenti di Avs, come il deputato Marco Grimaldi, e M5s, compresa la deputata ed ex sindaca Chiara Appendino che sottolinea "queste piazze vanno ascoltate". (ANSA).