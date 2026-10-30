(ANSA) - TORINO, 30 OTT - Ha improvvisamente deviato verso il centro di Torino il corteo serale promosso dagli occupanti del Campus Einaudi e Torino per Gaza. Partito da piazza Castello, sembrava allontanarsi dalla parte centrale della città, percorrendo corso San Maurizio. Ma poi è risalito verso piazza Vittorio Veneto, mentre al megafono la speaker diceva: "Riprendiamoci il centro che ci hanno negato". Arrivato a metà della grande piazza, uno spezzone del corteo ha preso di corsa una strada parallela a via Po - dove sono schierate le forze dell'ordine - e in seguito è stato raggiunto dagli altri manifestanti. (ANSA).