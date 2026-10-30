(ANSA) - TORINO, 30 OTT - Si è conclusa la manifestazione dei sindacati di base organizzata a Torino per la giornata di sciopero generale. Gli ultimi manifestanti rimasti hanno smobilitato il presidio che, per circa un'ora e mezza, è rimasto radunato al fondo di corso Giulio Cesare, davanti all'imbocco della tangenziale. Anche le forze dell'ordine schierate per evitare l'occupazione della tangenziale hanno tolto il blocco riaprendo l'accesso regolare alla strada. Il presidio si è svolto in modo pacifico, senza tensioni e con musica e balli dei molti ragazzi e ragazze presenti. (ANSA).