(ANSA) - TORINO, 30 OTT - Cariche in piazza Castello a Torino da parte delle forze dell'ordine contro il corteo degli studenti e degli antagonisti. E' stato anche azionato l'idrante per respingere i manifestanti che si erano avvicinati ai cordoni a protezione della Prefettura. Le cariche sono durate pochi secondi. Arrivati in piazza Castello i manifestanti, dietro a scudi e ad uno striscione, sono avanzati fino ad entrare in contatto con il cordone delle forze dell'ordine. In quel momento sono scattate due cariche di alleggerimento. I manifestanti hanno risposto con il lancio di uova con vernice rossa e di alcune bottiglie. Dopo pochi minuti la situazione è tornata alla calma nella piazza. Due persone sono state trattenute durante i brevi disordini e una di queste, a quanto si apprende, è rimasta contusa e in piazza è arrivata un'ambulanza. Mentre una parte del corteo è ripartita verso il Campus Luigi Einaudi occupato, numerosi studenti delle scuole superiori sono rimasti nella piazza. Alcuni si sono seduti a terra, altri hanno ballato e cantato Bella ciao e l'inno di Mameli, invitando gli agenti ad abbassare gli scudi. Nella piazza si sono svolte anche alcune performance. Due persone dipinte di rosso, con in mano immagini della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, hanno danzato insieme a ragazzi vestiti da Batman e Robin. Un altro giovane ha mostrato agli agenti uno specchio con la scritta "Da piccolo volevi essere questo?". (ANSA).