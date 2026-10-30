(ANSA) - PALERMO, 30 OTT - Poco più di duemila persone, tra studenti, lavoratori e sigle di sindacati di base, stanno partecipando a Palermo allo sciopero generale contro il carovita, la guerra e il riarmo, lanciato dal sindacato di base Usb in tutta Italia. Il corteo è appena partito da piazza Castelnuovo per arrivare fino al porto. Le sigle della scuola e gli studenti in stato di agitazione che hanno aderito allo sciopero protestano per lo stato dell'edilizia scolastica. Tra le rivendicazioni anche l'aumento dei fondi destinati alla sanità pubblica. I manifestanti espongono striscioni e cartelli per denunciare l'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, degli affitti e delle bollette, contestando al contempo le politiche di riarmo del governo. "Reddito e salute per tutti, la crisi la paghino i ricchi", è uno degli striscioni dei partecipanti. La situazione dell'ordine pubblico è monitorata dalle forze dell'ordine e al momento non si registrano tensioni. (ANSA).