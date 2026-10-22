(ANSA) - VENEZIA, 22 OTT - Con una lettera alla direzione del Teatro la Fenice di Venezia Cgil Slc, Fistel Cisl, Uilfpc Uil e Fials hanno annunciato uno sciopero per le prime in programma il 13 novembre per la stagione lirica e il 28 novembre per la stagione sinfonica. La decisione è stata presa dopo l'Assemblea generale dei lavoratori del 9 ottobre e del successivo incontro con la direzione del 13 ottobre. "La mobilitazione - scrivono le Rsu - si rende necessaria a fronte del permanere di criticità che da tempo non trovano soluzione, con particolare riferimento alla qualità delle relazioni sindacali e dell'organizzazione del lavoro, alla mancata risposta a specifiche problematiche segnalate dalle lavoratrici e dai lavoratori e alla grave insufficiente valorizzazione delle professionalità presenti nel Teatro. La gestione della tournée di Shanghai - rilevano - ne è solo l'ultima dimostrazione. Alle richieste dei lavoratori la direzione ha risposto in modo insufficiente nonostante il contributo straordinario del Comune. Abbiamo ribadito la nostra critica per come è stata evidentemente preparata la proposta economica e a come non si è voluto trovare diverse sinergie e sponsorizzazioni per arrivare ad una indennità di trasferta almeno dignitosa". I sindacati lamentano, tra l'altro, "una insufficiente attenzione da parte della direzione nell'affrontare problematiche ormai da anni oggetto di confronto". (ANSA).