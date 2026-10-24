(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Dopo un fitto lancio di lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine, in risposta alle bottiglie e alle barricate, si è al momento sciolto il corteo contro il riarmo e il carovita partito nel pomeriggio da piazza Castello, nel centro di Torino. I disordini si sono concentrati nella parte Nord della città, dove gli agenti hanno deviato i manifestanti. Una parte di loro si è dispersa dopo un tentativo - respinto dalle forze dell'ordine - di avanzare verso il centro cittadino dalla zona di corso Vigevano e piazza Baldissera, importante nodo stradale, mentre altri si sono diretti ancora più a Nord. Alcuni manifestanti sono stati fermati per accertamenti dagli agenti. A quanto si apprende le forze dell'ordine avrebbero bloccato anche il furgone in uso agli organizzatori. (ANSA).