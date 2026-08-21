(ANSA) - RIMINI, 21 AGO - I migranti devono essere accolti e integrati in modo "umano". Lo afferma il presidente del Meeting di Rimini, Bernard Scholz, commentando le polemiche in corso sui cosiddetti 'dublinanti'. "Il messaggio che vogliamo dare - dice Scholz all'ANSA - è che è possibile accogliere i migranti e integrarli in un modo profondamente umano in questa società, creando soprattutto luoghi di formazione, dando loro la possibilità di lavorare. Noi vediamo come tanti migranti, che hanno fatto questo percorso, sono ottimi lavoratori, sono presenti nella società con tutto il loro cuore, con tutta la loro umanità. E' questo ciò che vogliamo testimoniare". (ANSA).