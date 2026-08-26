(ANSA) - ROMA, 26 AGO - I tassi d'interesse nell'area euro devono salire ulteriormente, dati il prolungarsi della guerra in Medio Oriente e i dati solidi sull'economia che, insieme, creano rischi al rialzo per l'inflazione. Lo ha detto alla Bloomberg Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della banca centrale. "Ai tassi attuali, è improbabile che l'inflazione torni all'obiettivo (del 2%, ndr) nel medio termine, quindi un'ulteriore stretta sarà necessaria". Secondo Schnabel l'inflazione, risalita al 2,9% a luglio, con gli attuali costi energetici probabilmente rimarrà a lungo sopra il 2%. Agire sui tassi, da parte della Bce, solo una volta che tali pressioni inflazionistiche si saranno trasferite ai salari metterebbe la banca centrale in una condizione di ritardo. La Bce ha alzato i tassi per la prima volta in tre anni a giugno portandoli al 2,25% e torna a riunirsi il 9 e 10 settembre, a Berlino. (ANSA).