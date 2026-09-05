"Intanto, visto che Vannacci è da queste parti, gli suggerirei di andare a fare visita a Dongo per ricordarsi la fine della storia di cui sembrano tanto nostalgici". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine dell'evento L'altra Cernobbio promossa dalla sinistra in concomitanza con il Forum Teha, rispondendo a chi gli ha chiesto un commento sulle preoccupazioni di Mario Monti sul programma di Futuro Nazionale. "Alla fine è stata una fuga, nascosti, da vigliacchi, dopo aver devastato il Paese, dopo aver macchiato il Paese con la dittatura, con le deportazioni, con le leggi razziali, con la collaborazione con Hitler - ha concluso -. Basta conoscerla la storia". (ANSA).