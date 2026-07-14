(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Questa pessima legge elettorale è irricevibile, nel metodo e nel merito. Se la sono costruiti su misura per paura di perdere le elezioni, facendo forzature costanti in parlamento". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, durante la sua relazione all'assemblea congiunta dei gruppi Pd. "Dopo la sconfitta al referendum costituzionale è un chiaro tentativo di realizzare il premierato con la legge elettorale. Ed è incredibile che questa sia la sola priorità di questa destra in un paese con la crescita a zero, i salari tra i più bassi e le bollette più care d'Europa", ha evidenziato, preannunciando che i dem continueranno "a fare muro insieme alle altre opposizioni contro questa pessima legge elettorale". "Con questa destra non voteremo nulla, mentre voteremo tutti gli emendamenti soppressivi e quelli comuni presentati con i nostri alleati. Voteremo anche tutti gli emendamenti dei nostri alleati che pure superano le liste bloccate con collegi uninominali o preferenze", ha aggiunto. (ANSA).