(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Quello di Milano è un Pride che arriva dopo l'omicidio di Mirko Moricone, ammazzato insieme alla madre, a Camaiore dal padre e lo ha sottolineato la segretaria del Pd Elly Schlein che ha voluto essere presente ribadendo la necessità di una legge. "L'omotransfobia uccide - ha commentato -. Purtroppo ha ucciso anche Mirko che aveva deciso di chiamarsi Michelangelo Andreoni, e ha ucciso a colpi di fucile, ucciso da suo padre insieme alla madre". "Qualche tempo fa aveva anche denunciato sui social, aveva scritto 'per mio padre meglio morto che gay' - ha ricordato -. L'omotransfobia purtroppo uccide e penso che davanti a questa tragedia bisogna che rifletta tutta la società e tutta la politica, perché qualcuno ancora si chiede che senso abbia fare i Pride". "Questo è il senso: cambiare la cultura in un Paese dove l'omotransfobia purtroppo continua a fare vittime perché alla fine l'odio e la discriminazione delle persone LGBTQ+ portano alla violenza, violenza in tante forme, fisica, mentale e dobbiamo tenerne conto - ha evidenziato la segretaria Dem - . E qualcuno ancora si stupisce del perché noi vogliamo una legge contro l'odio, contro l'omobilesbotransfobia come era il DDL Zan che è stato affossato in Parlamento". "E qualcuno si stupisce se vogliamo prevenire queste forme di violenza, di stereotipi discriminatori approvando l'educazione alle differenze e all'affettività obbligatoria in tutti i cicli scolastici - ha concluso - ecco sono questi i motivi perché purtroppo troppe persone ogni giorno sono vittime di discriminazione per quello che sono e non lo possiamo accettare perché si tratta di diritti fondamentali delle persone". (ANSA).