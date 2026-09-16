(ANSA) - BOLOGNA, 16 SET - "La mozione sul superamento del diritto di veto in Ue è stata fatta insieme a M5s e Avs. Comporremo, discutendole le tre cose che ci dividono ma le cose che abbiamo in comune sono 4.850". Lo ha detto, intervenendo ad un convegno dello Spi-Cgil a Cattolica, la segretaria del Pd, Elly Schlein, citando il verso di una canzone di Daniele Silvestri. Il programma del centrosinistra, del cosiddetto 'campo largo', ha argomentato, "è attuare la Costituzione antifascista, articolo per articolo, a partire dall'articolo 11". (ANSA).