(ANSA) - BOLOGNA, 02 AGO - "Io penso che soprattutto chi governa debba dare piena lettura e piena attuazione alle sentenze. Che hanno appurato la matrice neofascista di una strage terroristica eversiva, condotta con la collaborazione di apparati deviati". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine delle commemorazioni legate alla strage del 2 agosto alla stazione di Bologna. Per governare, aggiunge, "è importante anzitutto conoscere la storia del nostro paese. Noi continueremo a fare la nostra parte, anche nelle aule parlamentari, per evitare qualunque tentativo di riscrittura della nostra storia e qualunque legittimazione a piste che sono già state completamente smentite da intere sentenze", come, sottolinea, "la pista palestinese". (ANSA).