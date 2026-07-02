(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "La stabilità dei conti non basta: senza crescita non è una strategia sostenibile in questi termini". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo al Forum di Federmanager in corso a Roma. "La situazione non è delle migliori. Come forza con cultura di governo dobbiamo guardare la realtà. Nonostante il Pnrr siamo fanalino di coda in Europa per la crescita. Dobbiamo interrogarci profondamente. Senza quegli investimenti probabilmente saremmo in recessione, ma anche con quelli non sono stati affrontati i nodi strutturali. Bisogna ridare un respiro di crescita a questo Paese". (ANSA).