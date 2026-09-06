(ANSA) - MILANO, 06 SET - "Noi in qualsiasi momento si voterà, perché questo è nelle mani del governo, ci faremo trovare pronti, questa è la nostra responsabilità". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine del Forum Teha a Cernobbio, rispondendo a chi gli ha chiesto di commentare l'eventualità di un election day a maggio, con anche il voto per le amministrative. "Ed è per questo che in questi tre anni e mezzo di lavoro testardamente unitario ci siamo già portati avanti sul tema della sanità pubblica, della scuola, della ricerca, della politica industriale, del lavoro dignitoso, dei diritti della democrazia - ha aggiunto -. Su tutti questi temi abbiamo già fatto proposte unitarie che tengono insieme la nostra alleanza. Quindi, visto che non partiamo da zero, è il momento di affinare tra le persone queste nostre proposte per il paese". (ANSA).