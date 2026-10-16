(ANSA) - AREZZO, 16 OTT - "Ci sarà la discussione sul programma, dobbiamo affinare e mettere giù le cose che sono ancora complicate come il sostegno all'Ucraina che per noi è un punto dirimente". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein - secondo quanto riferito da alcuni partecipanti - intervenendo al seminario del gruppo Pd a Rondine Cittadella della Pace, ad Arezzo. Schlein ha poi chiesto di "allargare ed essere inclusivi" ribadendo che serve "un grande percorso di ascolto condiviso con categorie, corpi intermedi, mondo sindacale. Non sono disposta a rinunciare per i tempi degli altri al fatto che questo percorso lo dobbiamo rendere attrattivo e partecipato" perché "l'unità è una responsabilità di tutti". Secondo la segretaria "questo campo progressista è il più competitivo d'Europa" e ha ottenuto "risultati sono oggettivi". "Non ci sarei più io qua a parlare al seminario del gruppo Pd per la terza volta, se nei risultati avessimo vacillato". (ANSA).