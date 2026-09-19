(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 19 SET - "L'Umbria sicuramente ha dato un buono spunto di metodo di come ci si mette insieme non contro gli avversari ma per le cose che si vogliono fare": lo ha sottolineato la segretaria del Pd Elly Schlein. La quale alla festa dell'Unità di Foligno ha ribadito il "sostegno più pieno a Stefania Proietti, la presidente della Regione e a tutta la coalizione". Parlando del suo lavoro come "stimolo costante a unirci anche a livello nazionale sulle priorità condivise". "Tante ne stanno facendo - ha detto Schlein -, penso all'impegno sul trasporto pubblico locale, agli abbonamenti per gli studenti a 70 euro procurando grandi risparmi alle famiglie. Hanno lavorato sul tema della casa e delle politiche abitative mettendo degli investimenti della Regione per recuperare le case popolari vuote. Insomma Stefania e la sua squadra stanno facendo esattamente quello che si erano impegnati a fare e quindi ci danno uno stimolo costante a unirci anche a livello nazionale sulle priorità condivise". (ANSA).