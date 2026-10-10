(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Quello che stiamo facendo non è più una cosa scontata, in un dibattito politico abbrutito, ci sono persone sul palco che si stimano, si rispettano e danno piena dignità alle posizioni di ciascuno, anche dove sono diverse. Sono certa che troveremo accordo e sintesi, intanto partiamo dalle 4950 cose che abbiamo in comune e che sono emerse". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein alla festa de Il Manifesto, in corso a Roma in un confronto con i leader del campo largo. (ANSA).