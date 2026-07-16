(ANSA) - ROMA, 16 LUG - "Quanta ipocrisia in questa Aula da coloro che hanno sfiduciato Meloni, chi ha tradito? Questa è l'unica ossessione di Meloni. Almeno quaranta persone hanno tradito". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in dichiarazione di voto sulla legge elettorale in Aula alla Camera. "Volete cambiare la legge elettorale perché avete paura di perdere. Chi ha tradito? Questa è l'unica ossessione, non gli oltre mille morti sul lavoro dell'anno scorso, non la povertà, non le ondate di calore, non le famiglie che non possono permettersi il condizionatore, non i femminicidi. Sono quattro anni che vi facciamo proposte concrete per dire che non basta la repressione, serve la prevenzione. Queste sono le priorità, non cambiare la legge elettorale", ha aggiunto. "Meloni, è lei che ha tradito la fiducia degli italiani", ha concluso. (ANSA).