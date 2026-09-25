(ANSA) - CUNEO, 25 SET - Due autisti di camion hanno perso la vita in un incidente a Cuneo nella prima mattina, intorno alle 5.30. I mezzi pesanti viaggiavano in via Roero, nelle immediate vicinanze dello stabilimento Michelin in frazione Ronchi. Entrambi i guidatori sono deceduti sul colpo. Ingente lo spiegamento di soccorritori nella zona, con mezzi dei vigili del fuoco e carabinieri oltre all'équipe medica del 118. Uno dei due camion trasportava vitelli e gli animali sarebbero incolumi. Lo schianto porta a 32 il computo delle vittime della strada in provincia di Cuneo nel 2026. Solo ieri aveva perso la vita la 38enne Abigail Romagnolo in un incidente avvenuto a Cervignasco, nel territorio saluzzese. (ANSA).