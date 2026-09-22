(ANSA) - ROMA, 22 SET - Aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai bimbi dell'asilo nido comunale dove lavorava. Un'educatrice a Roma è stata sospesa dal servizio su decisione del gip del tribunale che ha accolto la richiesta della procura. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della stazione di San Giovanni che nelle indagini si sono avvalsi anche di intercettazioni audio-video all'interno della struttura. Documentati numerosi episodi di violenza fisica, come strattonare con forza i minori per le braccia, sollevarli o ricondurli bruscamente sulle sedie, colpirli con schiaffi alla testa, alla nuca, al volto, alle braccia e alle gambe (ANSA).