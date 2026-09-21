(ANSA) - PARMA, 21 SET - Un operaio di 51 anni è morto sul sul lavoro a Polesine, nella bassa parmense, intorno alle 8.30. Si trovava al lavoro in una cava di sabbia in Strada Argine Maestro del Po, per cause da chiarire, si è ferito mentre era impegnato accanto ad un macchinario, sembra una tramoggia. Da subito le condizioni dell'uomo sono parse disperate a causa di un forte trauma da schiacciamento: a nulla è valso l'intervento dei sanitari del 118, i medici hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici della Medicina del lavoro dell'Ausl di Parma. (ANSA).