(ANSA) - TRIESTE, 27 OTT - Un operaio di 30 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto oggi, attorno alle 14, in un cantiere di scala Bonghi, a Trieste. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario da lavoro, riportando una lesione piuttosto grave a una gamba. Non sarebbe in pericolo di vita ma è stato tuttavia ricoverato d'urgenza all'ospedale di Cattinara. Sul posto, assieme al personale sanitario inviato dalla centrale operativa Sores Fvg, sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, assieme agli ispettori dell'Asugi, l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, incaricati degli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'infortunio e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro. (ANSA).