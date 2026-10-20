(ANSA) - LONDRA, 20 OTT - Il tasso di disoccupazione nel Regno Unito è sceso a sorpresa al 4,7% nel periodo giugno-agosto, dal 4,9% del trimestre precedente, toccando il livello più basso dal periodo maggio-luglio del 2025. Lo ha reso noto oggi l'Ufficio nazionale di statistica (Ons). Gli analisti si aspettavano che il dato restasse invariato al 4,9%. Il calo di due decimi di punto è una notizia positiva per il governo laburista a una settimana dalla presentazione della manovra finanziaria d'autunno, fissata per il 28 ottobre, la prima da quando Andy Burnham è diventato premier lo scorso luglio. Resta però l'allarme per l'aumento della disoccupazione giovanile, uno dei principali motivi di preoccupazione per Downing Street, che ha posto la lotta al carovita al centro della sua agenda. Ieri Burnham, in un intervento sul Times, aveva parlato di "catastrofe economica e fallimento morale" per il Paese, dove circa un milione di giovani tra i 16 e i 24 anni non lavora, non studia e non segue corsi di formazione, e aveva lanciato una riforma del welfare che punti meno sui sussidi pubblici e più su tirocini e apprendistati tecnici per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro. (ANSA).