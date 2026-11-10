(ANSA) - UDINE, 10 NOV - È finito contro un muro, in via Tiepolo a Udine, poco prima delle 19, l'inseguimento tra una pattuglia dei carabinieri e un'auto sospetta che non si era fermata all'alt dei militari. Uno dei tre occupanti è stato bloccato dopo una breve colluttazione, mentre gli altri due sono riusciti a fuggire e sono attualmente ricercati dai carabinieri nelle zone attigue all'uscita di strada. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e chiarire perché il terzetto abbia tentato la fuga alla vista dei militari dell'Arma. Non è escluso che l'auto su cui viaggiano fosse rubata: sono in corso verifiche anche su un'eventuale clonazione della targa. (ANSA).