(ANSA) - MILANO, 08 AGO - A causa di un errore umano, è stato compiuto nel luglio scorso uno scambio di provette durante il trasferimento di un embrione al Centro di procreazione medicalmente assistita dell'ospedale San Raffaele di Milano. Per "una errata interpretazione della sequenza delle pazienti sul programma operativo" il transfer è stato fatto sulla seconda paziente della lista. In pratica è stato impiantato a una donna un embrione di un'altra coppia. A riportare la vicenda è oggi La Repubblica. E' il motivo per cui due giorni fa la Regione Lombardia e il ministero della Salute hanno fermato per 15 giorni il laboratorio di Embriologia del Centro. (ANSA).