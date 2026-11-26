(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Una grande nazione si misura dalla serietà dei suoi studi e dalla severità con cui seleziona e prepara coloro che dovranno guidarla. E il maestro vero non impone una dottrina già fatta ma accende negli spiriti la scintilla che li rende capaci di camminare da soli". Rossano Sasso, (FNV) cita Giovanni Gentile nell'Aula della Camera dove sta per essere votato il Dl scuola e definisce il filosofo "uno dei più grandi ministri dell'Istruzione della storia italiana, con buona pace degli assassini vigliacchi partigiani comunisti di ieri e dei detrattori di oggi". Le opposizioni insorgono e la presidente Anna Ascani lo ammonisce: "Collega Sasso ne abbiamo già parlato, in quest'Aula vigliacchi partigiani non si può dire, non è accettato". (ANSA).