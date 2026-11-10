(ANSA) - MATERA, 10 NOV - "Stiamo mettendo in campo una vera e propria diplomazia culturale". Lo ha detto all'ANSA la direttrice generale dell'Apt Basilicata, Margherita Sarli, nel giorno dell'inaugurazione della quinta edizione di 'Roots-In'. La Borsa internazionale del Turismo delle origini è organizzata dalla stessa Apt e dalla Regione Basilicata, in collaborazione con Enit e con il patrocinio del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. "Il turismo - ha sottolineato Sarli - è innanzitutto mobilità, spostamento di persone, e ciò che sta accadendo nel mondo rischia di compromettere proprio questa libertà. Penso anche ai recenti attacchi alla cybersicurezza, una questione che i governi hanno il dovere di presidiare. Quest'anno abbiamo scelto la parola 'dialogo', non soltanto per il legame con Matera Capitale mediterranea della Cultura e del Dialogo, ma perché il turismo è mobilità, integrazione, interazione e connessione". "Abbiamo bisogno - ha aggiunto la dg dell'Apt lucana - di guardare oltre i confini: i territori non hanno bisogno di muri, chiusure o protezionismi, che rischiano di soffocare l'economia, interrompere le connessioni e indebolire quel patrimonio immateriale diffuso rappresentato dalle nostre comunità e dalla nostra umanità. Per questo 'Roots-In' assume quest'anno un valore simbolico particolarmente importante. Stiamo mettendo in campo - ha ribadito - una vera e propria diplomazia culturale. Nei giorni scorsi sono arrivati in Basilicata ospiti dall'Argentina, dagli Stati Uniti e da altri Paesi d'oltreoceano, nonostante le tensioni internazionali. Dobbiamo continuare ad abbattere i muri e rivendicare con forza la libertà di movimento, perché è proprio attraverso la mobilità, l'incontro e il dialogo che i territori possono crescere", ha concluso Sarli. (ANSA).