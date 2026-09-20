(ANSA) - MILANO, 20 SET - Dal palco di Pontida Silvia Sardone lancia la propria candidatura per correre a sindaco di Milano per il centrodestra. "Facciamo le primarie, noi siamo pronti e ci siamo. Sul territorio ci siamo sempre stati. Io sono pronta e noi non corriamo per partecipare ma per vincere" ha detto. "Basta con i sindaci comunisti, con la sinistra dei centri sociali, basta con i campi rom, insicurezza e degrado - ha aggiunto -. Basta con un sindaco come Beppe Sala, il peggior sindaco che ci sia mai stato". "Milano va liberata, Milano alza la testa da Pontida - ha concluso la vicesegretaria della Lega -. Milano va liberata, andiamo a riprendercela". (ANSA).