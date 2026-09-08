(ANSA) - ROMA, 08 SET - "Noi oggi finanziamo misure date a persone che non sono nemmeno cittadine italiane, ma vogliamo dire basta? Basta, è finita la pacchia con i bonus, ci siamo rotti i coglioni". Così Silvia Sardone, eurodeputata e vicesegretaria della Lega dal palco della manifestazione organizzata dalla Lega a Roma fino a domani, 'A sua difesa'. Sardone è sul palco insieme alle due colleghe leghiste all'Europarlamento, Susanna Ceccardi e Anna Maria Cisint in un panel intitolato 'islamizzazione, diritti negati e diritti pretesi'. E ha continuato: "A Milano ad esempio tra i bonus a sostegno degli affitti, oltre la metà va agli stranieri. Ma se sono l'8% della popolazione com'è possibile? Sul sostegno al reddito a famiglie con minori e disabili, il 70% dei contributi va agli stranieri. Allora ripensiamo questi bonus". Infine, sui nidi gratis Sardone ha detto: "IO sono d'accordo ma possiamo dire che siano concesso ai genitori se sia il padre che la madre lavorano o studiano o cercano lavoro? Perché poi ci sono le mamme che non lavorano ma tu non lo vuoi o puoi trovare perché per il marito non devi andare a lavorare e stare a casa". (ANSA).