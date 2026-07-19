(ANSA) - MILANO, 19 LUG - Il vicepremier Matteo Salvini e il gioielliere Mario Roggero anche oggi, durante la seconda visita del leader della Lega nel carcere di Bollate, si sono abbracciati e hanno parlato a lungo. Secondo quanto apprende l'ANSA, Salvini ha rinnovato a Roggero il proprio sostegno e la disponibilità a tornarlo a trovare anche prossimamente, e gli ha suggerito di scrivere tutto per raccogliere in un libro la sua esperienza. Il leader del Carroccio sta anche parlando con le due parlamentari della Lega Giulia Bongiorno e Simonetta Matone per offrire tutto il supporto per fare sì che resti in carcere meno tempo possibile. I due hanno preso il caffè e hanno incontrato il sacerdote della struttura. Poi Roggero, che ha detto di essersi portato molti libri con sé, ha fatto visita alla biblioteca del carcere, promettendo di diventarne utente da domani, e si è recato anche nel laboratorio industriale metalmeccanico, presente all'interno dell'istituto. Roggero, infine, ha raccontato di aver cenato con altri tre detenuti ieri sera. (ANSA).