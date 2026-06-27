(ANSA) - RIMINI, 27 GIU - Di sondaggi elettorali "me ne hanno appena girato uno con la Lega che ha un punto e mezzo di vantaggio su Vannacci. Detto questo, non mi esalto quando i sondaggi vanno bene, non mi deprimo quando vanno male. Il mio sondaggio è il giorno delle elezioni politiche, quindi autunno 2027". Così a margine di ExpoAid 2026 il leader Lega Matteo Salvini. "Il mio obiettivo è che il centrodestra confermi la squadra di governo e che la Lega sia in ottima salute, almeno in doppia cifra. Poi abbiamo un anno per arrivare a questo risultato. Osservo con attenzione e rispetto Vannacci, la Schlein, Conte, tutti ma non ho nessun tipo di preoccupazione". "Non appassiona", invece, il leader leghista il tema della legge elettorale: "c'è chi a nome della Lega lo segue, però non essendo un dossier che seguo io preferisco non commentare", ha detto. (ANSA).