(ANSA) - MILANO MARITTIMA, 28 GIU - "Vannacci? Io non porto rancore, c'è più una delusione umana che politica che dura qualche ora poi si guarda avanti. Rimangiarsi nel giro di qualche settimana tutta questa apertura" della Lega "da parte di un uomo in divisa è stata una delusione. Abbiamo l'ansia da prestazione? No. Lo seguo con la dovuta attenzione e il dovuto rispetto. Non ci siamo sentiti più al telefono: mi freghi una volta...". Così il ministro delle Infrastrutture e Trasporti e segretario della Lega, Matteo Salvini. "Se ai loro convegni si salutano e si accolgono al saluto di camerati, preferisco il raduno dei giovani della Lega. La parola camerata fa parte di un passato da studiare". (ANSA).