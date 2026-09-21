(ANSA) - MILANO, 21 SET - "Oggi ci sono classi ghetto. Classi con 20 bimbi stranieri, di 15 etnie diverse che parlano 15 lingue diverse e 3 bimbi italiani, che non permettono agli insegnanti di fare il loro lavoro". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine del consiglio federale. "Quindi mettere un tetto agli alunni stranieri e portare i genitori di questi alunni a parlare la lingua italiana è un bene per i bimbi e per gli insegnanti - ha aggiunto -. Quindi conto che il presidente Mattarella la pensi esattamente come me". A chi gli ha chiesto se sulla questione del divieto del burqa in classe Meloni insegue Vannacci, Salvini ha spiegato:"no, perché è una battaglia della Lega da 10 anni, c'è il ministro Valditara con il decreto pronto da mesi", ha concluso. (ANSA).