(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Oggi i colleghi giornalisti, e non solo, saranno impegnati nel commentare lo 0,1. Perché proprio per lo 0,1 l'Italia non esce dalla cosiddetta procedura d'infrazione ed è surreale che nel 2026 la seconda potenza industriale d'Europa debba dipendere da meccanismi e logiche dello zero virgola per sapere se può o non può investire nel suo futuro. Non sarà questo a condizionare la nostra voglia di investire e innovare". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, commentando i dati diffusi dall'Istat sul deficit-Pil 2025. "Per pagare lavori già fatti, 2024, 2025 e 2026, abbiamo bisogno di almeno 8 miliardi di euro, per non fermare i cantieri - ha proseguito Salvini, in videocollegamento da Berlino -. Quindi con la buona pace di qualche burocrate che decide degli zero virgola a Bruxelles, io mi rifiuto di pensare che le aziende non abbiamo la liquidità per pagare gli operai, gli ingegneri e per pagare i fornitori. Ho tutta l'intenzione di lasciare un Paese connesso, moderno e più sicuro alla fine di questo mandato, ma le opere pubbliche hanno bisogno di visione, progettazione e finanziamento". (ANSA).