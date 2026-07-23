(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Sul 'bando tipo', ovvero lo schema di gara nazionale del Mit per regolare le concessioni balneari si accorciano i tempi: "Vorrei uscire entro la fine del mese", afferma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini intervenendo a un convegno del Sib sulla balneazione in sicurezza. "Ci siamo visti pochi giorni fa perché stiamo definenendo gli ultimi ritocchi; vorrei uscire entro fine del mese", spiega. Certo "avere stabilimenti balneari organizzati è un valore aggiunto in merito alla sicurezza. Raccolgo la proposta - aggiunge - di dare piu incentivi per la professione di assistente bagnante sia in tema dissuasorio in merito a chi trasgredisce le indicazioni dei cartelli e del buonsenso sia in termini di premialità per eventuali concorsi pubblici vista anche la formazione degli assistenti bagnanti per le forze dell'ordine". (ANSA).