(ANSA) - ROMA, 27 GIU - La sicurezza stradale in Italia mostra " numeri incoraggianti che vanno però migliorati". E' quanto pensa il ministro dei trasporti e vicepremier Matteo Salvini che, in una nota, ribadisce l'arrivo di una campagna di sensibilizziazione, misure per tutelare i bambini in auto e un nuovo incontro del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nel comunicato si ricorda come nei primi cinque mesi del 2026 siano diminuite le morti causate da incidenti stradali, proseguendo il trend positivo dopo l'entrata in vigore del nuovo codice della strada. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, infatti, si è passati dalle 464 vittime del 2025 alle 449 di quest'anno. Decessi che si erano già ridotti nel corso del 2025 (-96). Dall'attività della Polizia Stradale e dell'Arma dei Carabinieri dei primi 5 mesi di quest'anno emerge inoltre che le violazioni più numerose rilevate riguardano il superamento dei limiti di velocità (193.071), seguite dal mancato utilizzo delle cinture di sicurezza (36.929) e dall'uso del cellulare (15.367). Mentre, su più di 31mila patenti ritirate, oltre 15mila sono state per uso del cellulare alla guida, 6707 per guida in stato di ebrezza e quasi 1000 per uso di stupefacenti. Inoltre, per quanto riguarda i monopattini, a poco più di un mese dall'entrata in vigore dell'obbligo della nuova norma, sono stati rilasciati 130.217 contrassegni e 19.484 sono in consegna. (ANSA).